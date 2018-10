'Os Simpsons' podem acabar com o personagem Apu após polêmicas de racismo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O personagem Apu Nahasapeemapetilon, da série animada "Os Simpsons", virou algo de uma polêmica racial no Estados Unidos.

De acordo com informações divulgadas na imprensa americana, o canal Fox, que exibe o programa, tem recebido cada vez mais protestos de indianos quanto ao comportamento do personagem. Apu, segundo eles, ajudaria a denegrir a imagem da Índia e de sua comunidade.

Na série, Apu já apareceu algumas vezes bebendo -prática que é condenada na maior parte dos estados do país asiático.

Na última sexta-feira (26), Adi Shankar, um dos produtores da série da Netflix Castelvania, afirmou ao site IndieWire que fontes internas da Fox asseguraram a ele que Apu deixará a cidade de Springfield e não continuará como personagem da série.

Shankar criou um concurso na internet para escolher o roteiro que a Fox deveria usar para finalizar a participação de Apu em "Os Simpsons", dando a opção de substituí-lo por outro personagem "mais inteligente".

"[Os produtores da série] não vão dar grande importância para a polêmica, nem criarão muitos debates a respeito, mas vão retirá-lo completamente da série, apenas para evitar a controvérsia com a comunidade indiana", disse o produtor.

Mesmo tendo trazido a polêmica à tona, Shankar diz que a decisão da Fox é questionável. "Se 'Os Simpsons' são um desenho com um caráter cultural, não podem ter medo de comentar a cultura, ainda que soe controverso. Sobretudo quando se trata de uma discussão que eles mesmos ajudaram a criar. Se for assim, serão vistos como covardes."

No mesmo dia, Al Jean, um veterano produtor da série, afirmou em sua conta no Twitter: "Avi Shankar não é produtor de 'Os Simpsons' e portanto não deveria opinar sobre a série".

As discussões sobre as supostas injúrias raciais cometidas pelo personagem ganharam força nos EUA após o lançamento do documentário "The Problem With Apu", no ano passado, pelo comediante indiano Hari Kondalu.

Na segunda-feira (29), o jornal The Guardian especulou sobre os possíveis fins que a série poderia designar a Apu.

Entre as opções, estão a possibilidade de deixá-lo em silêncio, de matá-lo ou de reformular seus diálogos, contratando outros roteiristas para trabalhar com o personagem.

Mesmo com as polêmicas sobre o tema, não se sabe ao certo quando será a última aparição do indiano na série, que é exibida pelo canal Fox desde 1989.