Osaka vence Kvitova, vence o Aberto da Austrália e assume liderança do ranking

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A japonesa Naomi Osaka conquistou, neste sábado (26), o título do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. Na final, a tenista derrotou a tcheca Petra Kvitova por 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7-2), 5-7 e 6-4.

Esse foi o segundo título consecutivo de Grande Slam da japonesa, que se tornou a primeira asiática a vencer o torneio em Melbourne. No ano passado, Osaka já havia levantado o troféu do Aberto dos Estados Unidos.

Com isso, ela vai assumir a liderança do ranking mundial, organizada pela WTA (Associação das Tenistas Profissionais) -ela começou o torneio na quarta colocação. Kvitova, que ocupava o sexto lugar, assumirá a vice-liderança. A romena Simona Halep, que era a líder, caiu para o terceiro posto.

Na decisão deste sábado, Osaka e Kvitova fizeram um primeiro set equilibrado, com chances para ambos os lados. A disputa parou no tie-break, em que a japonesa obteve dois mini-breaks para fazer 7-2.

Na segunda parcial, Osaka sofreu uma quebra de saque no segundo game, mas se recuperou e virou para 4-2. Parecia que a vitória estava próxima no nono game, quando teve três match points à disposição no serviço da adversária.

Kvitova, então, se recuperou. Salvou-se do risco de quebra, impediu Osaka de confirmar seu serviço e fechar o jogo no décimo game e seguiu viva. Para completar, no 12º game, obteve a terceira quebra de saque no set e fechou em 7-5.

No terceiro set, Osaka começou melhor e obteve a quebra de saque decisiva no terceiro game. No sexto game, a japonesa foi pressionada e precisou salvar um break point. A partir daí, ela não deu mais chance a Kvitova até fechar a partida em 6-4.