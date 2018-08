Osmar Dias desiste de disputar as eleições neste ano

Narley Resende

O ex-senador Osmar Dias, do PDT, desistiu de concorrer ao governo do Paraná. A decisão de renunciar à candidatura foi tomada após reunião hoje (sexta-feira) de manhã e confirmada por meio de carta publicada pelo pedetista. Na quarta-feira, Osmar recusou apoio do MDB, do senador Roberto Requião, e tinha apenas o SD na chapa. Esse teria sido um dos motivos da desistência da candidatura. O movimento do irmão, o presidenciável Alvaro Dias, do Podemos, de se aliar com o deputado estadual Ratinho Junior na chapa ao governo também pode ter influenciado na decisão.



Em carta, Osmar disse que lutou “incansavelmente para construir uma frente política que não o deixasse só numa batalha desejada por toda a sociedade”, afirmando que “por ingenuidade ou excesso de confiança” acreditou “que os políticos de todos os partidos haviam compreendido o momento grave”.



O político ainda destacou que não negocia com o interesse público e não faz acertos perniciosos à sociedade e também diz na carta que “não agride a consciência em troca de tempo de TV, ou de apoio com base em barganhas escusas ou apoios hipócritas”. Por fim, conclui dizendo que não disputará as eleições em 2018. Isso também exclui a possibilidade de disputa ao Senado, como especulavam adversários.



A convenção do PDT deve ocorrer amanhã no Clube Recreativo Dom Pedro II, em Curitiba, entre uma e quatro horas da tarde.



Confira o texto de Osmar dias na íntegra



"COMUNICADO AOS PARANAENSES

Reorganizar o Estado, acabar com o loteamento de cargos, romper com um modelo de governo em que impera o compadrio, a nomeação de pessoas sem qualificação, sem capacidade, libertá-lo dos vícios do patrimonialismo e combater com rigor a corrupção que contaminou as instituições públicas, recuperando o respeito e a confiança da população nas autoridades.

Coragem e determinação para isso foi o que demonstrei em toda minha caminhada.

Durante meses a fio lutei incansavelmente para construir uma frente política que não me deixasse só numa batalha desejada por toda a sociedade.

Encontrei muita gente, nas ruas e nas estradas, sintonizadas com essas ideias, exigindo que as mudanças sejam feitas para não permitirmos que o Paraná e o Brasil sejam empurrados para uma crise ainda mais profunda.

Mas percebi que o sistema político sem reformas não aceita na prática o discurso de mudança que todos os políticos pregam em época de eleição.

Por ingenuidade ou excesso de confiança acreditei que como eu os políticos de todos os partidos haviam compreendido o momento grave que estamos vivendo.

Não cedo jamais em valores e princípios. Aceito discutir e construir alianças políticas que sejam para atender o interesse público. Mas não negocio com o interesse público, não faço acertos perniciosos à sociedade para contemplar pessoas ou grupos políticos que não medem consequências nem custos para ter o poder e repartir suas benesses com amigos e parentes.

Não agrido minha consciência em troca de tempo de TV, ou de apoio com base em barganhas escusas ou apoios hipócritas.

Política não pode ser um jogo dominado por sentimentos e paixões negativas como vaidade, inveja, pensamento medíocre.

Não aceito fazer parte disso!

Prefiro preservar minha história de trabalho e ter dignidade e respeito à minha família e amigos e às pessoas que verdadeiramente gostam e acreditam em mim.

Por isso, comunico que não disputarei as eleições em 2018.

Peço a compreensão e o apoio a essa difícil decisão que é definitiva.

Agradeço sinceramente o carinho que sempre recebi dos paranaenses e, peço que Deus nos conceda suas bênçãos para que tenhamos um futuro melhor para o nosso Paraná.

Osmar Dias"