"Osmar trocou uma aliança com programa por um deputado do camburão", diz Requião

Narley Resende

O senador Roberto Requião (MDB) criticou hoje a decisão do ex-senador e pré-candidato ao governo, Osmar Dias (PDT), de recusar aliança com o seu partido. Em entrevista ao Bem Paraná, Requião se mostrou contrariado e mencionou a participação do deputado estadual Marcio Paulik (Solidariedade) na articulação política pelo rompimento. “Não se troca, se resolve uma coligação que garante uma vitória e um compromisso programático por um protesto de um (Marcio) Paulik. Ou um deputado do camburão? Então se teve uma escolha entre uma proposta de desenvolvimento do Estado e a adesão do camburão? Farão a campanha em um camburão?”, atacou Requião. A declaração foi uma referência ao episódio de fevereiro de 2015, em que deputados da base do governo Beto Richa entraram na Assembleia Legislativa em um caminhão da tropa de choque da Polícia, durante cerco de servidores à Casa em protesto contra medidas de ajuste fiscal propostas pela administração tucana.

A assessoria do deputado Marcio Paulik (SD) ressalta que ele "jamais entrou em camburão e que inclusive votou contra o projeto que alterou o Paranaprevidência na época".

Leia mais no blog Política em Debate.