OSP tem doze concertos confirmados para o segundo semestre

Da redação

Após o sucesso dos doze primeiros concertos em Curitiba da Temporada 2018, o ano está só começando para a Orquestra Sinfônica do Paraná. Com mais doze concertos confirmados, o público pode esperar grandes espetáculos para o segundo semestre.

A agenda recomeça no dia 12/08, Dia dos Pais, com o concerto O Trompete Tanguero, regido pelo maestro convidado Evandro Matté, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, com participação especial do trompetista venezuelano Pacho Flores. No concerto, serão apresentadas sete músicas de ritmos latinos com destaque para o trompete.

Para aqueles que preferem músicas mais introspectivas o concerto Místico, no dia 19/08, trará as peças Ascensão, de Messiaen, e a Sinfonia nº3 – Litúrgica, de Arthur Honneger. Ambas as obras falam sobre os questionamentos e conflitos existenciais do ser humano.

Em agosto, o maestro titular Stefan Geiger volta a Curitiba, após uma breve temporada na Alemanha, para reger os concertos mais importantes do semestre, começando pela montagem da ópera João e Maria.

A ópera será apresentada na íntegra e cantada em seu idioma original, o alemão. O elenco será composto por cantores brasileiros e alemães. Os curitibanos Luciana Melamed, Norbert Steidl e Karolyne Liesenberg foram escalados para os papéis da mãe, pai e fada do orvalho, respectivamente. Edinéia D’Oliveira interpretará a bruxa e as solistas alemãs, Geneviève Tschumi e Christina Heuel, foram escolhidas para os papéis principais de João e Maria.

A ópera será no Guairão, dias 31/08 e 01/09, às 20h30 e no dia 02/09, às 18h30. Ingressos R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

O mês de setembro se encerra com o tradicional concerto para crianças. No dia 30/09 a OSP apresenta O Carnaval dos Animais, regido pelo maestro Stefan Geiger. O concerto reserva várias surpresas para as crianças, que contarão com o auditório do Guairão adaptado para que se sintam ainda mais confortáveis no teatro.

No programa do semestre, também estão previstos concertos que apresentarão a trilha sonora de ET e Star Wars, em novembro, homenagem ao maestro emérito Alceo Bocchino, em outubro, e a suíte de O Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, em dezembro.

O acréscimo da turnê realizada em julho pelo estado do Paraná deixou o programa inicial ainda mais rico. Dos concertos inicialmente previstos para a temporada, houve apenas um cancelamento: o concerto Danças Sinfônicas, que seria realizado no dia 16/09.

