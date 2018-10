Outubro Rosa tem prevenção, motopasseio e caminhada 

Da Redação Bem Paraná

Com o mote Prevenir é um Ato de Coragem. Lute Pelo que te Faz Feliz, a campanha Outubro Rosa 2018 foi lançada ontem, em Curitiba, no calçadão da XV de Novembro, em frente à Associação Comercial do Paraná (ACP). O objetivo da campanha é chamar a atenção da população sobre o autocuidado e exames de rotina para prevenção e deteccão precoce do câncer de mama.

Ações de conscientização também foram reealizadas pelo Hospital Erasto Gaertner, durante todo o dia de ontem. Oficinas de automaquiagem, amarração de lenços, atrações musicais, além de food trucks e ações informativas para os participantes do evento.

O Outubro Rosa é um movimento internacional de mobilização contra o câncer de mama que surgiu em 1997, nos Estados Unidos, e foi instituído no Paraná em 2011, por meio de lei. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), mais de 40 mil mulheres recebem, anualmente, o diagnóstico de câncer de mama no Brasil. A prevenção ainda é a melhor aliada no combate à doença, por isso, durante o Outubro Rosa.

Mil motociclistas

E como nos anos anteriores, um dos eventos mais esperados da campanha é o Outubro Rosa Curitiba, promovido pela concessionária The One Harley Davidson, em prol do Hospital Erasto Gaertner. Mais de mil motociclistas de diversas partes do Brasil e de países vizinhos se reunirão na capital paranaense, de 13 a 15 de outubro, com o objetivo de arrecadar recursos para o HEG.

No dia 21 de outubro, haverá ainda a Caminhada Cuide-se Agora Cuide-se Sempre, realizada em parceria com o Conselho da Mulher Empresária de São José dos Pinhais.