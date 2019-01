“Overcheese smash burguer”: a novidade que conquistou os curitibanos

Redação Bem Paraná, com assessoria

Feche os olhos e pense em um hambúrguer fino, prensado na chapa, grelhado e tostado com um verdadeiro exagero de queijo tipo raclette derretido escorrendo pelas bordas do pão enquanto se mistura com a carne. Tudo isso na hora da sua fome, num oásis no meio do caos urbano de Curitiba!

Estamos falando do “Overcheese Smash Burguer” – uma tendência que é sucesso nos EUA e chegou há pouco no Brasil. Com um mês de operação, a novidade trazida à capital pela marca Raclé Burguer no Vila Urbana (novo complexo gastronômico no coração da cidade) já é sucesso entre os curitibanos que passam diariamente pelo centro da cidade e buscam minutos de descanso no meio de uma agenda agitada.

“Além do público que passa para lá e para cá todos os dias, a Vila tem atraído muitas famílias e clientes que vêm em busca de opções gastronômicas diferenciadas. Estamos bastante surpresos! Não é apenas quem vive no centro urbano que vem. Os quatro cantos de Curitiba nos prestigiam e, inclusive, voltam para repetir a dose de exagero do que servimos aqui no Raclé”, diz João Lauro Ribeiro, criador da marca.

Sobre a novidade

O nova tendência de hambúrguer está fazendo o tradicional pedaço de carne grosso, suculento e avantajado perder espaço no mercado. O smash burguer veio mesmo para ficar! O grande diferencial do Raclé, segundo João, é aliar em uma mesma operação os conceitos de Overcheese Burguer (excesso de queijo), Burguer de Raclete (com queijo raclete derretino na hora) e Smash Burguer (carne prensada na chapa em formato de disco fino com deliciosa crosta que valoriza ainda mais o sabor da proteína). “No processo de benchmarking que fizemos percebemos que muitas marcas buscam levar apenas um conceito ao consumidor. Aqui em Curitiba não sabemos de nenhuma outra que se posiciona a partir do Over Cheeseburger e, no Brasil, nenhuma agrega esses três conceitos simultaneamente”, acrescenta o empresário.

Com pouco mais de um mês de funcionamento, a operação mostrou que veio para ficar. Além do sucesso que faz entre os clientes que circulam pelo empreendimento, o hambúrguer tem forte apelo para redes sociais, já que a finalização do sanduíche e o derretimento do queijo são feitos na hora, sob a atenção dos clientes que adoram filmar e compartilhar o exagero. Com opções diferenciadas, uma das que tem feito sucesso é a opção 100% vegetariana. O Mushroom Raclé Burguer substitui o blend de carne bovina por cogumelos portobelo ou shitake, atendendo também a parcela da população com restrições ou peculiaridades alimentares.

SERVIÇO:

Raclé Burguer

Vila Urbana: Rua Marechal Deodoro, 686 - Curitiba-PR.

Horário: 10h às 22h