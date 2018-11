Pabllo Vittar recebe Iza e Mateus Carrilho no evento itinerante "Festa da Pabllo"

Redação Barulho Curitiba com assessoria

Depois dos sucessos dos hits “K.O.”, “Nêga” e “Corpo Sensual” - música que chegou a ser a mais tocada no Spotify Brasil -, Pabllo Vittar vem para a capital paranaense com mais uma novidade que promete fazer os fãs dançarem e cantarem muito: no dia 30 de novembro, sexta-feira, Curitiba recebe a “Festa da Pabllo” no Spazio Van. A festa faz parte da NPN Tour (referência a “Não para não”, segundo álbum de Pabllo Vittar).

Para a apresentação do evento em Curitiba, Pabllo garantiu as presenças de Iza e do cantor Mateus Carrilho, ex-vocalista da banda Uó.

