Pablo detalha escolha pelo São Paulo e projeta disputa da Libertadores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Pablo, 26, detalhou a ansiedade pelo acerto com o São Paulo, oficializado nesta quarta-feira (19). Além do investimento de 6 milhões (R$ 26,6 milhões), pesou na negociação a vontade do próprio jogador, cobiçado por times como o Flamengo após temporada em alta.

"Estava no supermercado, quando recebi uma ligação. Eu olhei para o celular e falei: 'É o Raí, velho!' Fiquei fascinado. Atendi, ele me falou que tinha fechado, e eu fiquei todo emocionado", disse Pablo, em entrevista ao site oficial de seu novo clube.

O jogador afirmou que a escolha pelo time do Morumbi passou também por seus familiares. "Meu avô, pai da minha mãe, é são-paulino, e vai ficar muito feliz. Todos na minha casa gostam muito do clube. Assim como eu, minha esposa e minha família sempre tiveram o São Paulo como primeira opção, e eles também já tinham decidido que seria o São Paulo, por tudo o que representa", contou.

Em 2018, Pablo fez sua melhor temporada em número de gols. Em 51 jogos, foram 18 tentos. Cinco deles na Copa Sul-Americana, na qual foi artilheiro e se sagrou campeão pelo Athletico-PR. O bom desempenho esteve atrelado a uma mudança de posicionamento, com o atacante atuando na função de camisa 9.

Pablo, no entanto, sinalizou que não será um concorrente direto dos centroavantes do atual elenco do São Paulo — Diego Souza e Santiago Tréllez, que poderá deixar o clube — e estará disposto a executar outras funções no ataque tricolor.

"Sou um cara muito tranquilo, de grupo, quero ajudar meus companheiros dentro e fora de campo. Aprendi muito na minha carreira com os treinadores que tive, em questões táticas, e tento aprender cada vez mais. Já joguei em diversas posições, algumas até inusitadas, e aprendi. Estou disposto a ajudar da melhor maneira possível", disse.

O recém-contratado, com vínculo estabelecido até o fim de 2022, ainda afirmou estar empolgado com a disputa da Taça Libertadores. O São Paulo estreia na competição no dia 6 de fevereiro, contra o Talleres (ARG), pela segunda fase.

"Todos sabem que, no Brasil, nenhum outro clube tem tanta identificação com a Libertadores quanto o São Paulo. A torcida é apaixonada pela competição, o clube é respeitado por todo o continente. Quando eu era pequeno, via o São Paulo jogar a Libertadores", afirmou.

Além de Pablo, o São Paulo já anunciou para 2019 o lateral-direito Igor Vinicius, contratado por empréstimo, e o lateral-esquerdo Léo Pelé, com acerto válido por quatro temporadas.