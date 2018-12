Pablo vai deixar o Atlético e ir para o São Paulo, diz TV

Redação Bem Paraná

O atacante Pablo, do Atlético, deve mesmo ir para o São Paulo. Segundo informações da Fox Sports, os dois clubes teriam chegado a um acordo nesta segunda-feira (17). Nenhum dos dois, entretanto, oficializou a transferência.

O diretor de futebol do São Paulo, Fernando Chapecó, tentou desconversar quando questionado pelo repórter Fernando Caetano, da Fox. “Estamos aguardando o Lugano (ex-zagueiro que virou dirigente do clube paulista). Com a saída do Flamengo da negociação, deu mais repercussão. Tem muita gente comentando”, disse Chapecó. “A negociação não é segredo para ninguém. Ainda não tem nada definido da minha parte, mas estamos batalhando para dar essa alegria para a torcida do São Paulo”, continuou. “Vamos aguardar um pouco, mas vocês serão os primeiros a saber”.

A pedida do Atlético por Pablo era de 10 milhões de euros (R$ 44,3 milhões). Para levar o atacante, o São Paulo teria oferecido 7,7 milhões de euros (R$ 34,1 milhões), mais dois jogadores por empréstimo – os nomes não foram revelados. O salário do jogador iria de R$ 230 mil – valor que ele receberia no Atlético – para R$ 450 mil, segundo a Fox.

Mais cedo, o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Mario Celso Petraglia, admitiu uma possível negociação envolvendo o jogador. “Nossa intenção seria mantê-lo, mas há um conflito muito grande entre nossos interesses e os do atleta. Não temos condições de caixa que esses clubes têm para pagar”, disse ele, à Fox Sports.

O Flamengo, que também estava tentando levar o jogador, desistiu da negociação neste domingo (16). Isso porque o clube oferecia no máximo 7 milhões de euros (R$ 31 milhões).

Pablo, de 26 anos, foi o artilheiro do Atlético na campanha vitoriosa da Copa Sul-Americana, com 5 gols. Também foi o goleador máximo do clube neste ano, com 18 gols.