Paço Municipal de Araucária fica sem atendimento até a sexta-feira

Da Redação Bem Paraná

A Prefeitura de Araucária iniciou o processo para troca do sistema de gestão municipal nesta semana. Devido a isso, não será possível realizar atendimentos ao público no Paço Municipal até a sexta-feira. A modernização do sistema inclui a implantação do novo site e, por isso, diversos recursos estarão fora do ar durante este período. Enquanto os dados do sistema serão migrados, servidores municipais passarão por treinamento nesses dias. É importante destacar que os atendimentos nas áreas como Saúde, Educação e Segurança Pública não serão afetados.

Com o Paço Municipal fechado atendimentos do Espaço Cidadão (IPTU, Taxas, serviços da Secretaria de Urbanismo, Protocolo Geral) serão interrompidos. O espaço do Empreendedor também terá o atendimento comprometido neste período e volta a atender normalmente na sequência. O sistema da Central da Cidadania (espaço para solicitações online) também será afetado.

A Prefeitura está trabalhando para evitar transtornos no período. Por isso, prazos para alguns atendimentos serão prorrogados. Um exemplo é o Programa de Recuperação Fiscal (PROREFIS – 2018) que terá prazo estendido para 28 de dezembro. O PROREFIS é uma oportunidade de quitar seus débitos com o Município. Os pagamentos da Prefeitura a fornecedores, que estão sendo feitos em dia, continuarão sendo pagos adiantados.