Pacotes-bomba são enviados para Hillary Clinton e Barack Obama

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pacotes suspeitos de serem um artefato explosivo foram encontrados nas correspondências dos escritórios do ex-presidente dos EUA Barack Obama, em Washington, e da ex-secretária de Estado Hillary Clinton, em Nova York.

A informação foi confirmada pelo Serviço Secreto dos EUA.

Inicialmente o jornal The New York Times publicou que o pacote tinha sido encontrado na casa de Hillary e do ex-presidente Bill Clinton, mas a informação foi alterada.

Em ambos os casos os artefatos foram encontrados por agentes do serviço secreto que analisam a correspondência dos dois casais -o de Hillary foi achado na noite de terça-feira (23), enquanto o de Obama foi na manhã desta quarta (24).

Os dois artefatos seriam semelhantes ao encontrado também na terça (23) na casa do megainvestidor George Soros, também na região de Nova York. Ele é conhecido por defender e financiar diversas causas liberais e por isso se tornou alvo de críticas de grupos conservadores no país.

Com cerca de 15cm e recheado de material explosivo, o artefato da casa de Soros foi detonado pelo esquadrão antibombas.

Não há informação ainda sobre o que aconteceu com os pacotes encontrados nos escritórios de Hillary ou Obama ou se algum deles chegou a correr algum risco.

As autoridades também não divulgaram detalhes das ações e não identificaram nenhum suspeito de ter enviado o material.