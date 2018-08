Pagamento do Licenciamento do veículo começa neste mês. Veja calendário

Da redação

Começa neste mês de agosto o pagamento do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV), de acordo com a tabela de datas correspondentes ao digito final do veículo. O documento CRLV é de porte obrigatório, na forma original, e só é emitido após a quitação do Licenciamento e dos demais débitos, como multas e IPVA. A taxa pode ser paga nos terminais de autoatendimento do Detran, no Banco do Brasil, Sicredi, Bancoob, Banco Rendimento e Santander.