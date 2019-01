Pagode, sertanejo e pop rock dominam as noites do Wit Bar nesta semana

Redação Bem Paraná, com assessoria

Um caldeirão de ritmos sonoros agita a semana do Wit Bar, navegando por estilos como sertanejo, pagode e pop rock. A casa abre às 18h de terça à sábado, e às 16h aos domingos. A entrada é livre até 21 horas. Das 21h às 23h, homens pagam R$ 10 e mulheres continuam com ingresso free. Das 23h em diante, mulheres pagam R$ 5 e homens R$ 20.

A noite Pagodinho de Quinta conta com o Grupo Segredo nesta quinta-feira (10/1), com sucessos do pagode desde os anos 90 até os mais recentes. O músico Luizinho Lima abre a noite, focado nos clássicos do gênero. Já a sexta é dia de Magnólia, grupo de pop rock nacional e internacional. Entram no repertório nomes como Charlie Brown Jr e Rage Against the Machine, entre muitos outros. O sábado é dedicado ao sertanejo, com abertura de Emilyn Luz e show principal de André Gardine. Hits atuais e clássicos se misturam durante a noite.

Wit Bar

Endereço: Rua Itupava, 1163 - Alto da XV, Curitiba - PR

Funcionamento: de terça-feira a sábado, a partir das 18h até 2h. Domingos, a partir das 16h.

Entrada: livre até 21 horas. Das 21h às 23h, homens pagam R$ 10 e mulheres continuam com ingresso free. Das 23h em diante, mulheres pagam R$ 5 e homens R$ 20.