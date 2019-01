Pai de Ben Stiller, Jerry sofre derrame cerebral e é internado às pressas, diz site

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jerry Stiller, 91, o pai do também ator Ben Stiller, sofreu um derrame cerebral nesta quarta-feira (9) e precisou ser levado às pressas para um hospital em Manhattan.

Segundo o jornal americano Radar Online, Jerry sofreu um mau súbito e precisou ser encaminhado para a emergência, chegando a ser internado em estado grave.

O pai de Ben ficou conhecido por seus trabalhos em "Seinfield", "Hairspray", "The King Of Queens" e "Zoolander", dentre outros. Foi casado com a mãe de Ben, Anne Meara, que morreu aos 85 anos, em 2015.