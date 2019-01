Redação Bem Paraná

O pai do menino que teve o braço amputado após ser atacado por um tigre no zoológico de Cascavel, no Oeste do Paraná a 491 quilômentros de Curitiba, pode ser condenado a prisão por até oito anos. Isso porque o Ministério Público Estadual (MP-PR) pediu a condenação dele por crime de lesão corporal gravíssima e, se aceita, ele pode ser condenado entre dois e oito anos de prisão. O acidente aconteceu em julho de 2014, quando Vrajamany Fernandes Rocha, então com 11 anos, passeava com o pai no zoológico municipal.

A promotora Andrea Simone Frias, responsável pelo caso, pediu a condenação de Marcos Carmo Rocha pelo crime de lesão corporal gravíssima. “Desde que a denúncia foi oferecida e agora com a entrega das alegações finais, o entendimento do Ministério Público é que, analisando os fatos, aquela criança ficou muito tempo em perigo, o que descaracteriza um eventual crime culposo. Se fosse uma lesão corporal culposa - sem intenção - o pai do menino teria o direito ao perdão judicial. Mas, saiu do crime culposo e entendeu-se doloso”, explica.

Imagens feitas por outros visitantes mostram o garoto desconsiderando as placas de alerta, pulando a grade de proteção e se aproximando dos animais. Primeiro ele oferece ossos de frango para um leão. Depois provoca o tigre, correndo em frente à jaula e tocando no animal, que na sequência o ataca.

O braço foi puxado para a jaula e os ferimentos foram tão graves que o menino teve o braço amputado.