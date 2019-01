Palmeiras acerta empréstimo de Ricardo Goulart por um ano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras acertou a contratação de Ricardo Goulart. O meia-atacante teve o aval do Guangzhou Evergrande para jogar no clube alviverde pelo prazo de um ano.

A negociação entre clube e jogador tem capítulos desde o ano passado e terminou nesta terça-feira (15). O jogador tinha um salário de mais de R$ 3 milhões na China.

Segundo o Blog do PVC, do UOL Esporte, o Palmeiras pagará R$ 600 mil mensais ao jogador e o empréstimo será gratuito. A diferença salarial ficará por conta da equipe chinesa.

A Crefisa, patrocinadora do clube, usou as redes sociais para anunciar o atleta, mas não participará da negociação, de acordo com o clube.

O Palmeiras também teve a preocupação de não tumultuar o seu vestiário colocando um atleta com um salário muito maior que outros nomes de peso como Dudu, por exemplo.

Ricardo Goulart está em tratamento de uma artroscopia no joelho desde o ano passado nas dependências do Palmeiras com a autorização da equipe chinesa. Ele só deve retornar aos gramados em abril.

No Palmeiras, ele até poderia atuar na função de atacante, mas a comissão técnica enxerga o jogador como um atleta que joga mais atrás, como meia, entrando na área adversária em determinados momentos.

Goulart tem bom relacionamento com Alexandre Mattos, com quem trabalhou em 2013 e 2014 no bicampeonato do Cruzeiro, além de já ter sido comandado por Luiz Felipe Scolari justamente no futebol chinês.