Palmeiras banca viagem de volta a time acriano eliminado da Copinha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras se prontificou a atender ao apelo do técnico Oziel Moreira e vai bancar a viagem de volta do Galvez para o Acre. A informação foi confirmada pelo reportagem com a assessoria de imprensa da base do clube paulistano.

Em campo ainda como rival, o time alviverde eliminou os acrianos ao vencer por 3 a 0 o duelo válido pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ocorrido na cidade de Capivari, interior paulista.

A mobilização por parte do Palmeiras ocorreu ainda durante o jogo, após o SporTV informar que a delegação acriana não possuía recursos para retornar ao norte do país.

O Galvez fez uma logística para voltar com o fim da primeira fase, mas avançou para a terceira, teve as passagens canceladas e esgotou o planejamento financeiro direcionado para a Copinha.

Oziel Moreira e toda a delegação vão retornar de avião na noite desta segunda (14) e terão um dia todo planejado pelo seu algoz no torneio. Além de bancar as passagens, o Palmeiras convidou toda a delegação a visitar o Allianz Parque no tour geralmente destinado aos torcedores e sócios palmeirenses.

O clube do Acre se tornou uma das atrações da Copinha ao se classificar no grupo do próprio Palmeiras. Na segunda fase, o time venceu a Desportiva por 1 a 0 e alcançou a terceira etapa do torneio, que reúne as 32 melhores equipes da competição de base.

A campanha dos acrianos, entretanto, terminou no domingo (13) com a derrota para o clube alviverde, tratado como um dos favoritos ao título do torneio.

Solidário, o Palmeiras segue vivo em busca de levantar pela primeira vez o troféu da Copinha. Os comandados de Wesley Carvalho voltam a campo nesta terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília), contra o Figueirense, novamente na Arena Capivari, em duelo valendo uma vaga nas quartas de final.