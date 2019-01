Palmeiras bate o Oeste e soma terceira vitória seguida no Paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras confirmou seu favoritismo e venceu o Oeste por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), na Arena Barueri. Esse foi o terceiro triunfo consecutivo do time alviverde no Campeonato Paulista.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos dez pontos e lidera com folga o Grupo B. Novorizontino, com quatro, e Guarani, com três, vêm logo atrás, mas os times do interior só entrarão em campo nesta quinta-feira (31) pela quarta rodada.

O resultado também deixou o Palmeiras com a melhor campanha do Estadual. O Santos tem 100% de aproveitamento, com nove pontos liderando o Grupo A, mas ainda jogará pela quarta rodada, em Bragança Paulista, nesta quinta-feira, diante do Bragantino. Se ao menos empatar, o time de Jorge Sampaoli retoma a ponta na classificação geral.

O gol da vitória palmeirense saiu no primeiro minuto do segundo tempo, em chute forte de Felipe Pires da entrada da área. Foi o primeiro gol do jogador pelo Palmeiras em três jogos -ele não atuou na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo-SP. O atacante, que pertence ao Hoffenheim (ALE), foi contratado em dezembro por empréstimo de um ano.

O Oeste, por sua vez, sofreu sua primeira derrota na competição. A equipe rubro-negra está na segunda colocação do Grupo D, com cinco pontos -um atrás do São Paulo-, mas pode perder essa posição para o Ituano, que soma quatro pontos e enfrentará a Ferroviária nesta quinta.

Na próxima rodada, o Palmeiras terá o clássico contra o Corinthians pela frente, neste sábado (2), no Allianz Parque. Já o Oeste enfrentará o Novorizontino em casa na segunda-feira (4).

OESTE

Matheus Cavichioli; Cicinho, Kanu, Maracás, Alyson; Matheus Jesus, Betinho, Roberto, Mazinho (Bruno Xavier), Elvis (Gabriel Vasconcelos); Bruno Lopes (Jheimy). T.: Renan Freitas

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena, Victor Luís; Thiago Santos, Moisés (Bruno Henrique), Raphael Veiga (Lucas Lima); Felipe Pires, Dudu (Gustavo Scarpa), Deyverson. T.: Luiz Felipe Scolari

Estádio: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Juiz: Salim Fende Chavez

Cartões amarelos: Kanu, Alyson, Cicinho e Matheus Jesus (Oeste); Raphael Veiga e Thiago Santos (Palmeiras)

Gol: Felipe Pires, aos 15 segundos do segundo tempo