Palmeiras empata com Red Bull em primeiro jogo no Paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terminou empatada em 1 a 1 a partida entre Palmeiras e Red Bull Brasil no estádio Moisés Lucarelli pelo Campeonato Paulista. O atual campeão brasileiro começou na frente com gol de Borja, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo pelos pés do ex-palmeirense Jobson.

Borja marcou para o Palmeiras aos 13 minutos da etapa inicial, após cruzamento de Gustavo Scarpa. Apesar de estar à frente no início, o Palmeiras errava muitos passes e não conseguia se impor sobre o Red Bull Brasil, que chegou várias vezes com perigo à área palmeirense.

Aos 34 minutos, o time da casa empatou após belo chute de Jobson, que inclusive já integrou as categorias de base da equipe alviverde. O Palmeiras ainda teve uma bela chance aos 40 minutos da primeira etapa com Dudu e Borja, mas o goleiro Júlio César e o zagueiro Aderlan salvaram o Red Bull.

A equipe alviverde voltou no segundo tempo propondo mais o jogo, mas tinha dificuldade para chegar à área adversária. Ao mesmo tempo, sofreu com os ataques do time da casa, que levaram perigo ao gol palmeirense. Aos 48 minutos, saiu uma das principais chances da etapa final: Deyverson cabeceou próximo à trave lançamento de Dudu, mas a bola foi para fora.

O resultado deixa o Palmeiras na primeira posição do grupo B, empatado com o São Bento, com um ponto. O Red Bull Brasil fica com a vice-liderança do grupo A, atrás da equipe do Santos.

RED BULL

Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Jobson, Pio e Uillian Correia; Everton (Deivid), Osman (Bruno Tubarão) e Ytalo (Roberson).

T.: Antônio Carlos Zago

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Bruno Henrique) e Thiago Santos; Gustavo Scarpa (Felipe Pires), Lucas Lima e Dudu; Borja (Deyverson).

T.: Luiz Felipe Scolari

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Cartões amarelos: Osman e Aderlan (Red Bull); Luan (Palmeiras)

Gols: Borja, aos 13min do primeiro tempo, e Jobson, aos 34 minutos do primeiro tempo.