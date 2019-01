Palmeiras empresta atacante Erik, para o Botafogo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras topou emprestar Erik ao Botafogo. Depois de recusar algumas investidas, o time paulista resolveu ceder o atacante por mais um ano para a equipe do Rio de Janeiro.

O jogador ficou por alguns dias na Academia de Futebol, a pedido de Felipão, mas não seria usado pelo Alviverde. A ordem do técnico é que a equipe tenha no máximo 30 atletas. Fora dos planos e sem propostas do exterior, Erik preferiu voltar ao Botafogo.

O atacante foi comprado pelo Palmeiras em dezembro de 2015 e custou R$ 13 milhões. Desde lá, o jogador não conseguiu repetir o sucesso que teve no Goiás. Até vestir a camisa do Botafogo, em 2018, e brilhar no Rio de Janeiro.

Com a saída de Erik, o elenco palmeirense fica com 34 nomes, além de Willian, que está machucado e só poderá atuar no segundo semestre. Ao menos mais quatro nomes serão dispensados.

O Alviverde acertou, nesta semana, com Ricardo Goulart. Pouco antes, havia anunciado o empréstimo de mais um dos que ficariam sem espaço no elenco: Allione foi para o Rosário Central.

No Botafogo, Erik chega para ser titular absoluto, como ocorreu na última temporada. Apesar dos reforços do Alvinegro, o ataque não mudou em relação a 2018. Pela lógica natural, o atacante atuaria ao lado de Kieza.