Palmeiras mantém otimismo e faz planos para segurar Bruno Henrique

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras não dá a saída de Bruno Henrique como uma certeza. A diretoria alviverde sabe que o atleta desperta o interesse do futebol chinês desde dezembro, mas mantém conversas diárias com os empresários do atleta e ouviu que tudo não passa de uma sondagem.

Desde o ano passado, a diretoria estuda uma nova proposta de renovação ao meio-campista, mas as conversas ainda não avançaram. Quando voltou ao Brasil, em junho de 2017, o atleta ainda pensava em fazer uma carreira fora do país.

Por isso, colocou como condição que a multa rescisória fosse no valor de 6 milhões de euros, o dobro do que o clube pagou ao Palermo, da Itália, pela sua contratação.

O estafe de Bruno Henrique trata a proposta do Tianjin Teda como irrecusável. O clube chinês diz estar disposto a pagar a multa e oferece salário de mais de R$ 1,7 milhão. Na visão deles, é impossível que o Palmeiras tope chegar perto deste valor.

O teto salarial palmeirense não permitiria um salário com este patamar, mas um novo contrato e um projeto de carreira com um patamar inferior ao oferecido a Dudu é uma das opções.

Hoje, Bruno Henrique recebe R$ 260 mil registrados em carteira. Seu rendimento aumenta ao considerar produtividade, direito de imagem e luvas da contratação.

Na entrevista coletiva após a vitória contra o São Caetano, no último domingo (27), Felipão deixou claro que conta com o meio-campista, ironizou a proposta e disse que um time que quer ser campeão tem condição de gastar mais. O atleta, por sua vez, não desmentiu a proposta e disse que tudo está nas mãos de seu empresário.

Enquanto acompanha o noticiário do interesse, o Palmeiras ainda se apoia na boa relação que tem com a OTB, o grupo de empresários de Bruno Henrique. Por isso, o clube espera que os agentes avisem caso a conversa com os chineses avancem.

Se optar por pagar a multa, o Tianjin Teda não precisa nem negociar com o Alviverde. Basta depositar o valor da multa nas contas do time e acertar com o atleta.