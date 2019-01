Palmeiras muda para encarar o Botafogo-SP e buscar 1ª vitória no Paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com "sete ou oito mudanças" programadas pelo técnico Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, às 21h desta quarta-feira (23), em seu primeiro jogo no Allianz Parque neste ano. Após o empate com o Red Bull por 1 a 1 na estreia, em Campinas, o atual campeão brasileiro busca a 1ª vitória no Paulista.

Apenas o goleiro Weverton, o meia Scarpa e o atacante Felipe Pires deverão ser mantidos no time. Inscritos nesta terça (22) no Estadual, o meia Moisés e o atacante Carlos Eduardo serão as novidades.

"Nós vamos inscrevendo conforme a necessidade", disse Felipão no domingo (20).

O volante Bruno Henrique deve iniciar o jogo contra o Botafogo. Dudu, que atuou diante do Red Bull, provavelmente ganhará folga.

As modificações na escalação serão constantes no Palmeiras desta temporada. Foi com essa tática que Scolari manteve o time vivo em três frentes (Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores) no segundo semestre de 2018.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena, Victor Luís; Bruno Henrique, Moisés, Gustavo Scarpa; Carlos Eduardo, Felipe Pires, Deyverson. T.: Luiz Felipe Scolari

BOTAFOGO-SP

Rodrigo Viana; Lucas Mendes, Ednei, Plínio, Pará; Leonan, Willian Oliveira, Diones, Renan Oliveira (Bruno Moraes), Pimentinha; Rafael Costa. T.: Léo Condé

Estádio: Allianz Parque, São Paulo

Horário: 21h desta quarta

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza