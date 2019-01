Palmeiras vê sinal positivo por Ricardo Goulart, mas adota cautela

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras está animado com a possibilidade de fechar com Ricardo Goulart. Em uma negociação que se arrasta desde o ano passado, o clube agora aguarda uma sinalização oficial do Guangzhou Evergrand, time que tem os direitos do meia-atacante até 2020, para colocar o acerto no papel.

De acordo com o Globoesporte.com, o time chinês já avisou que topa emprestar o atleta. O Alviverde, no entanto, prega cautela e só quer dar o negócio como fechado quando toda a burocracia for finalizada.

O salário de Goulart na China ultrapassa a casa dos R$ 3 milhões, mas o Alviverde não topará pagar esse total. Uma possibilidade seria dividir os vencimentos com o Guangzhou. Isso ainda não está sacramentando.

A tendência é que o acordo seja feito por empréstimo, com valor fixado caso o time paulista opte por continuar com o meia-atacante de 27 anos. Assim que receber o sim definitivo dos chineses, a diretoria sentará com Goulart para transformar todo o acordo verbal em algo mais formal.

A diretoria descarta qualquer interferência da Crefisa no acordo. As conversas entre clube e patrocinadora, no momento, dizem respeito apenas à renovação do contrato entre eles, que já vive uma "prorrogação". O vínculo foi encerrado em dezembro.

Ricardo Goulart está em tratamento na Academia de Futebol após sofrer uma artroscopia no joelho com a autorização do Guangzhou. O jogador tem ótima relação com Alexandre Mattos, diretor do Palmeiras, desde os tempos do bicampeonato no Cruzeiro, em 2013 e 2014, e já foi comandado por Felipão justamente no futebol chinês.