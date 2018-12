Palmeiras vence o São Paulo nos pênaltis e conquista a Copa RS sub-20

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras conquistou neste domingo (15) o título da Copa RS sub-20 em cima do São Paulo. A partida foi realizado no complexo da PUC-RS, em Porto Alegre.

Após empate em 1 a 1, no tempo normal, o Palmeiras bateu o São Paulo por 4 a 3 nos pênaltis.

Desde quando a Copa RS perdeu a credencial de Campeonato Brasileiro sub-20, a partir de 2015, o São Paulo sempre chegou à final, perdendo neste ano pela primeira vez - possui três títulos consecutivos na competição. Já o Palmeiras conquista o torneio pela primeira vez.

No primeiro tempo, o jogador Papagaio chegou até a área abrindo espaços pelos lados, depois tocou para Marcus Melone que devolveu de cruzamento. Papagaio recebeu a bola e mandou para o fundo do gola aos oito minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, o Palmeiras voltou com vontade de marcar mais um gol, mas o goleiro Thiago Couto, do São Paulo, fez grande defesa. Aos cinco minutos, o Palmeiras abriu espaço na defesa e Toró empatou com uma bola no ângulo.

A partida foi para os pênaltis e o Palmeiras se saiu melhor conquistando o título do campeonato.