Palmeiras visita o Red Bull Brasil em busca do título estadual

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nove meses depois de protagonizarem uma das mais tumultuadas finais da história do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras começam tudo de novo. As duas equipes estreiam neste domingo (20) no torneio de 2019.

Com o elenco mais caro do futebol paulista, o Palmeiras visita o Red Bull Brasil para tentar vencer o estadual pela primeira vez desde 2008.

No ano passado, a final no Allianz Parque entre os rivais ficou marcada pelo pênalti para o Palmeiras assinalado pelo árbitro Marcelo Aparecido de Souza. Ele depois voltou atrás. O Corinthians vencia por 1 a 0, levou a decisão para os pênaltis e ficou com o troféu.

Após o jogo, o presidente palmeirense Marcelo Galiotte chamou o torneio de "paulistinha" e entrou na Justiça para provar que houve influência externa na arbitragem. Não teve sucesso.

Apesar do elenco badalado, o Palmeiras tem um jogador que ainda busca os holofotes. Contratado para esta temporada, o atacante Felipe Pires, 23, terá logo na estreia do Campeonato Paulista, hoje, contra o Red Bull, a chance de se apresentar à torcida.

Será especial para ele, aliás, reencontrar o clube campineiro, pelo qual foi revelado e abriu as portas do exterior para que o jovem se aventurasse antes de desembarcar no alviverde. Ele atuou na Áustria e na Alemanha.

Além da provável estreia no time de Luiz Felipe Scolari, o atacante deve atuar ao lado de outros 10 velhos conhecidos da torcida, e será encarregado de substituir Willian no lado direito do ataque. Um reforço desconhecido em um clube que contratou Zé Rafael, Carlos Eduardo e Ricardo Goulart.

Maior contratação do Palmeiras para 2019, Goulart se recupera de artroscopia no joelho direito.

"Ficarei muito feliz se puder reencontrar um clube que me ajudou, me revelou", disse Felipe Pires, que está ansioso para mostrar serviço.

"É normal [ser desconhecido no país]. Saí muito cedo, não joguei como profissional no Brasil. É normal a torcida não me reconhecer. Vi nas redes sociais eles perguntando quem sou eu, de onde vim e como jogo. Vejo como positivo, dá mais força para mostrar meu futebol."

O futebol de Pires agrada bastante ao técnico Luiz Felipe Scolari. Por isso, ele deve ter a chance de começar como titular na estreia.

"Não tínhamos velocidade pura. Preenchemos com Felipe Pires, que vocês vão passar a vê-lo", disse Felipão.

Futebol de alta qualidade é o que o gaúcho espera da equipe, principalmente, depois da polêmica final do Estadual de 2018. O treinador já deixou claro que o Paulista não servirá apenas como preparação para torneios maiores no ano.

"Estamos com um grupo muito bom de jogadores. Isso foi provado no ano passado. A princípio, estou totalmente satisfeito com o grupo que tenho", finalizou o treinador, que busca seu primeiro troféu paulista da carreira.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Thiago Santos e Lucas Lima; Dudu, Felipe Pires e Deyverson. T.: Luiz Felipe Scolari.

RED BULL

Júlio César; Aderlan, Xandão, Léo Ortiz e Romário; Uilian Correa, Pio e Everton; Osman, Ytalo e Roberson. T.: Antônio Carlos Zago.

Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Horário: 19h

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira