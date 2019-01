Palocci fecha terceiro acordo de delação

O ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil dos governos do PT Antonio Palocci assinou ontem seu terceiro acordo de colaboração premiada, desta vez com o Ministério Público Federal, no âmbito da Operação Greenfield, que mira desvios nos maiores fundos de pensão. Palocci presta desde segunda-feira, depoimentos aos investigadores na Procuradoria da República em Brasília.

Em seu acordo Palocci vai abordar a atuação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que a Funcef e a Petros entrassem como acionistas da Norte Energia, proprietária da usina hidrelétrica de Belo Monte. Os dois fundos, dos funcionários da Caixa e da Petrobras, possuem 10% cada na usina.

O ex-ministro já assinou um acordo com a Polícia Federal de Curitiba no qual abordou crimes cometidos na Petrobras. Um segundo, fechado no no ano passado com a PF de Brasília, envolve acusações contra alvos com direito a foro privilegiado.