Pão francês vai ser vendido com desconto em Curitiba no dia 16

Da Redação Bem Paraná

Em comemoração ao Dia Mundial do Pão, que será dia 16 de outubro, o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná (Sipcep) em parceria com o Moinho Anaconda, Moinho Bunge, Moinho Arapongas, Coamo e Fermento Itaiquara, promove a redução de impostos em 22,5% sobre o pão francês neste dia.

Este ano são 37 panificadoras envolvidas na ação — quatro delas não são associadas ao Sipcep e se prontificaram em atuar no evento, por conta de fortalecer a união entre os empresários do segmento.

Este ano completa a quarta edição da redução dos impostos em homenagem ao Dia Mundial do Pão e tem como objetivo beneficiar o consumidor e incentivá-lo a comprar o pão francês, mas também outros produtos dos estabelecimentos envolvidos na ação.

“É uma data bastante importante para celebrar, já que o pão é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros, mais barato e faz parte das cestas básicas. Promover uma campanha que envolve fornecedor, empresários e consumidores em que a proposta é um desconto significativo no valor do imposto, não deixa de ser um estímulo aos envolvidos que tem como consequência uma boa movimentação financeira onde todos saem ganhando, mais precisamente o cliente. Sem contar que muitos donos de panificadoras ganham a fidelização de alguns consumidores”, comenta o presidente do SIPCEP, Vilson Felipe Borgmann.

A data foi determinada pela União dos Padeiros e Confeiteiros em Nova York no ano de 2000.

As panificadoras participantes

Girassol Pães e Doces – Rua Mãe Francisco Antonello, 1047 – Vila Fanny

Brioche Pães e Doces – Avenida Silva Jardim, 2332 - Batel

Carossel Panificadora – Rua Otávio Francisco Dias, 905 – Água Verde

Panif. e Conf. A. Primorosa – Av. Isaac Ferreira da Cruz, 2736 – Sítio Cercado

Panif. e Conf. Rico Pão – Av. Marechal Deodoro, 1055 – Centro

Panif. e Lanch Pote de Mel – Rua Conselheiro Araújo, 168 – Centro

Panificadora Piegel Ahu – Av. Anita Garibardi, 590 – Ahú

Panificadora Mister Pão – Rua Manoel Eufrásio, 868 – Juvevê

Panificadora Fênix – Rua Saldanha Marinho, 407 – Centro

Panificadora Jocasta – Rua Mateus Leme, 2808 – São Lourenço

Panificadora Águia – Rua Alberto Kosop, 234 – Pinheirinho

Panificadora Di Pani – Rua Máximo João Kopp, 29 – Santa Cândida

Panificadora Trigo de Ouro – Rua Gabriel F. de Miranda, 642 - Xaxim

Panificadora Mihra – Rua Simão Bolívar, 504 – Juvevê

Panificadora Cheirinho de Pão – Rua Anne Frank, 4027 – Hauer

Damassa Panificadora – Rua Alberico Flores Bueno, 250 – Bairro Alto

La Patisserie Pães e Doces –Av. Sete de Setembro, 4194 – Centro

Panificadora e Conf. Família – Rua Henrique Shuta, 63 – Capão Raso

Panif. e Conf. Ferraris Ltda – Av.República Argentina, 1571 – Portão

Panificadora e Conf. Pãozinho da Hora – Engenheiro Niepce da Silva, 27 – Portão

A Massa Derivados do Trigo - Rua dos Funcionários, 151 – Cabral

Panificadora Italipan – Avenida João Gualberto, 1814 – Juvevê

Tutti Pães e Doces – Avenida Anita Garibaldi, 4793 – Barreirinha

Panificadora Doce Paladar – Rua Engenheiro Rebouças, 2983

Panificadora e Confeitaria Cecília – Gabriel Freceiro de Miranda, 736 – Xaxim

Brioche Pães e Doces – Rua Augusto Stresser, 839 – Juvevê

Panebene Panificadora e Confeitaria – Rua Padre Germano Mayer, 465 – Alto da XV

Panificadora de Fátima – Rua Mateus Leme, 3544 – São Lourenço

Aladim Panificadora – Av. Prefeito Erasto Gaertner, 2335 – Bacacheri

Panificadora Cantinho do Sabor – Rua Luiz França, 2685 – Cajuru

Padaria América – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 942 – Centro

Giaretta Pães Delicatessen – Rua Monsenhor Manoel Vicente, 669 – Água Verde

Panificadora F Magia do Pão - Av Sen Salgado Filho 3742 - Uberaba

Florenze Panificadora – Rodovia da Uva, 1360 – Sala 05 – Colombo

Juliana Pães e Doces – Rua Rio Paranapanema, 679 – Pinhais

Panificadora Balaio de Pão – Rua Jacob Macanhan, 3732 - Pinhais

Panificadora Toscane – Prefeito Pio Alberti, 555 – Colombo