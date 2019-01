Paolla Oliveira e diretor da Globo terminam o casamento após quase quatro anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após quase quatro anos de união, chegou ao fim o casamento da atriz Paolla Oliveira, 36, com o direto da TV Globo Rogério Gomes, 56, conhecido como Papinha. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. O motivo não foi divulgado, mas ambos seguem rumos diferentes e continuam amigos.

Rumores de que o casal já andava estremecido aconteciam desde o Réveillon. Isso porque ela havia passado a virada de ano sem o marido, em Trancoso, na Bahia. Claudia Raia esteve com ela.

O início do romance foi um pouco conturbado. Na ocasião, mesmo negando o envolvimento, ambos foram flagrados juntos por fotógrafos no Rio. A última novela que os dois fizeram juntos foi "A Força do Querer" (2017), ele na direção artística e ela como a policial Jeiza.