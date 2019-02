Para ministro, Bolsonaro será mais próximo do Congresso do que presidentes anteriores

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno, disse, nesta sexta-feira (1º), que o presidente Jair Bolsonaro "terá uma aproximação com o Congresso maior que os presidentes anteriores".

Segundo ele, a reforma da Previdência é prioridade. "O nosso foco será a aprovação da reforma da Previdência para depois olharmos outros passos que também são importantes", afirmou.

Sobre a possível inclusão dos militares na primeira etapa da reforma, o ministro declarou que isso está sendo intensamente discutido pelo governo com os comandantes das Forças Armadas. "De certa forma, o universo militar precisa participar da reforma da Previdência até como uma sinalização positiva para a população, mas os moldes dessa participação ainda estão sendo discutidos", frisou.

Bebianno declarou ser simpático à reeleição do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) para o comando da Câmara por ser defensor da pauta liberal, como a do governo. "Uma possível recondução ao cargo seria positiva para o país", afirmou. Para a eleição de presidente do Senado, o ministro disse não ter preferência.