Para o Atlético-PR, título vale vagas e prêmio de R$ 10 milhões a mais

Redação Bem Paraná

Se for campeão da Copa Sul-Americana, diante do Junior, nesta quarta-feira (12), o Atlético Paranaense conseguirá um título internacional pela primeira vez em sua história. E ainda terá outras conquistas para comemorar. Uma delas é a vaga na Libertadores de 2019. A outra é o dinheiro: a premiação é milionária.

O campeão da Copa Sul-Americana garante vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores do ano seguinte. O Atlético até tentou a vaga na Libertadores através do Brasileirão, mas não conseguiu; ficou em 7º lugar, uma posição abaixo da zona de classificação. O Brasil tem sete classificados para o torneio: Palmeiras, Flamengo, Internacional e Grêmio (direto na fase de grupos), São Paulo e Atlético-MG (nas fases preliminares) e o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, também na fase de grupos.

Além disso, o campeão da Sul-Americana também jogará a Recopa Sul-Americana, contra o River Plate – que venceu a Copa Libertadores no último domingo. Se for campeão, o Atlético recebe o time argentino no primeiro jogo, na Arena, em 20 de fevereiro de 2019, e faz a partida de volta no Monumental de Núñez, no 6 de março.

Dinheiro

Por ter chegado à final, o Atlético acumulou US$ 1,9 milhão (R$ 7,6 milhões). Se for vice, o time paranaense ganha mais US$ 1,2 milhão (R$ 4,8 milhões). O título vale bem mais: US$ 2,5 milhões (R$ 10 milhões).

Atlético

Nesta terça-feira (11), o técnico Tiago Nunes fez o último treino do Atlético, com portões fechados, na Arena. Até mesmo o atacante Pablo, que foi poupado do treino na segunda-feira, participou normalmente. Até segunda ordem, ele joga. Pablo havia sentido dores na panturrilha direita no primeiro jogo das finais da Copa Sul-Americana, contra o Junior.

Junior

O técnico do Junior de Barranquilla, o uruguaio Julio Comesaña, deve contar com o lateral Fuente e com o atacante Teo Gutierrez para esta quarta-feira. Ambos cumpriram suspensão na partida de ida, em Barranquilla. Com isso, saem do time o lateral Marco Gutierrez e o atacante ‘Speedy’ Gonzalez, autor do gol na partida de ida. Teo Gutierrez chegou a ser dúvida, por causa de uma lesão, mas deve jogar. “Vai ser partida emocionante, por tudo que estão jogando as equipes”, comentou o treinador, nesta terça-feira.