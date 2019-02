Para os pequenos, `Bita e os Animais`

O Mundo Bita é um planeta que fica na Galáxia da Alegria, ao lado do planeta Música, do planeta Circo e de muitos outros astros divertidos. A principal missão do Bita é fazer com que os seus amiguinhos tenham experiências de aprendizado de forma leve e atrativa. Todas as músicas têm foco nos diversos ambientes da natureza em que vivem diferentes espécies. Então, o Bita sai em suas viagens musicais cantando e brincando com muitos tipos de animais, apresentando os habitats, os costumes e principais características dos bichos, sempre com muita alegria.

A peça será encenada neste sábado (2) e domingo (3), no Teatro Ebanx Regina Vogue, às 16 horas. O preço do ingresso é R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)