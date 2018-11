Para os teens, Karol Sevilla na Ópera

Da redação

Fãs do seriado teen mais querido da atualidade podem comemorar. A atriz e cantora mexicana Karol Sevilla, protagonista da série ‘Soy Luna’ da Disney Channel,faz show hoje em Curitba e traz na bagagem seu show inédito ‘Fan Experience’, como parte de sua turnê internacional ‘Que se Pare El Mundo’. Com realização da MCA Concerts e W+ Entertainment, a tour faz sua estreia em Curitiba, hoje na Ópera de Arame (R: João Gava, s/n) às 20h30. Além da capital paranaense ela passa ainda por São Paulo (02/12, Theatro NET), Porto Alegre (03/12, Teatro do Bourbon Country) e Rio de Janeiro (04/12, Jeunesse Arena).

Antes das apresentações, a artista fará ainda um encontro com seus fãs no Meet & Greet. Os admiradores ainda poderão conferir uma exposição de objetos pessoas (vestidos, guitarras e prêmios), uma sessão de fotos e bate-papo mediado pela atriz Raissa Chaddad, que ficou conhecida por dar vida a Bia na novela Chiquititas (2013) do SBT. O pocket-show exclusivo vai contar no repertório com os maiores sucessos da cantora, como ‘A Bailar’, cujo clipe já conta com mais de 41 milhões de reproduções no YouTube.

SERVIÇO:

Karol Sevilla ‘Que se Pare El Mundo’ Tour Brasil 2018

Quando hoje, MEET & GREET: 18h30 / Abertura do Teatro: 19h30 / Início do show: 20h30

Onde: Ópera de Arame (Rua João Gava, s/n)

Quanto: variam de 140,00 (meia-entrada) a R$350,00 (inteira), de acordo com o setor.

Meet & Greet R$350,00 (preço único)