Para previnir a dengue, CIC recebe mutirão de limpeza Curitiba Sem Mosquito

SMCS

A Cidade Industrial de Curitiba (CIC) recebe, nos próximos dias, a quinta etapa dos mutirões Curitiba Sem Mosquito de 2018. A ação, que desta vez será localizada na região atendida pela Unidade de Saúde Barigui, tem o objetivo de sensibilizar a população e manter a cidade livre da dengue.

Nesta quinta (26/7) e sexta-feira (27/7), os moradores recebem visitas de agentes comunitários que dão orientações para limpar seus terrenos e colocar entulho e lixo em sacos plásticos, em frente das casas.

Na próxima semana, na segunda (30/7) e terça-feira (31/7), caminhões do departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente vão passar pelo local para recolher os entulhos.

“Como o risco para a dengue diminui no inverno, as pessoas costumam esquecer do assunto e descuidar. Mas é importante lembrar que o combate à dengue tem que seguir por todo o ano”, explica a coordenadora do Programa Municipal de Controle do Aedes, Tatiana Faraco.

Balanço

Este é o segundo ano que a Prefeitura promove o Curitiba Sem Mosquito. No ano passado, mais de mil toneladas (1.030.873 kg) de resíduos foram recolhidas em 13 etapas da ação, o que contribuiu para que a cidade siga com índice de infestação do mosquito, que transmite doenças como a dengue, zika e chikungunya, próximo a zero.

Neste ano, já foram recolhidas 495 toneladas de entulho e lixo nas regionais Boqueirão, Tatuquara, Cajuru e Boa Vista. De acordo com Tatiana, as áreas selecionadas para visitação são escolhidas por concentrarem um número grande de possíveis criadouros do mosquito.

Como combater o mosquito Aedes aegypti

1 - Mantenha caixas, tonéis e barris de água tampados.

2 - Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada.

3 - Não jogue lixo em terrenos baldios.

4 - Ao guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo.

5 - Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje.

6 - Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda.

7 - Se for guardar pneus velhos, retire toda a água e mantenha-os em locais cobertos, protegidos da chuva.

8 - Limpe as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas impeçam a passagem da água.

9 - Lave pelo menos uma vez por semana, com água e sabão, recipientes utilizados para guardar água.

10 - Os vasos de plantas aquáticas também devem ser lavados com água e sabão, toda semana. É importante trocar a água desses vasos com frequência.