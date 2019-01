Para que serve o papanicolau?

Dra. Helena Proni



A colpocitologia oncótica, nome formal para o conhecido papanicolau (ou “preventivo”), é um exame rotineiro para a maioria das mulheres. Entretanto, muitas não sabem exatamente sua função e confundem as indicações do exame.

A função do papanicolau é prevenir o câncer de colo do útero, rastreando precocemente as lesões causadas pelo HPV, que podem evoluir para o câncer se não tratadas. O principal item a ser observado é a avaliação das células colhidas, observando se há atipias ou sinais de malignidade. Além da descrição das células do colo do útero, o exame também traz informações sobre a flora vaginal, condição hormonal e presença de inflamação, o que confunde muitas pacientes sobre sua indicação nos corrimentos vaginais. O exame de Papanicolau não é bom para pesquisar bactérias ou fungos (há muita falha). Para isso, existem outros exames, como a bacterioscopia e culturas específicas para determinados agentes, além da detecção das partículas de vírus e bactérias pela técnica de PCR e captura híbrida.

E quem deve colher o papanicolau? De acordo com o ministério da saúde, mulheres entre 25 e 64 anos que já iniciaram vida sexual, com intervalo de 3 anos entre as coletas. Na prática clínica muitas vezes realizamos o exame anual e estendemos a coleta para mulheres maiores de 65 anos, conforme a avaliação do médico. Entretanto, o papanicolau deve ser evitado em meninas menores de 25 anos (ou menores de 21 anos, segundo algumas sociedades internacionais), pois a ocorrência de câncer de colo nesta faixa etária é extremamente rara, e as lesões do HPV extremamente comuns, gerando ansiedade e procedimentos desnecessários e danosos em alterações que se resolveriam sozinhas. Exceção se faz nas imunodeficientes, que devem iniciar a coleta assim que iniciada a vida sexual.

Helena Proni é graduada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Fez Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e Aperfeiçoamento em Ginecologia Endócrina, Climatério e Anticoncepção; e Patologia do Trato Genital Inferior e Infecção pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. É mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Enviado por Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Rua Dr. Cesário Motta Jr., 61 - Vila Buarque - São Paulo (SP).