Parada estratégica em Bal Harbour

Rodrigo Browne

A expressão casual chic é feita sob medida para definir o restaurante The Grill Bal Harbour (grillatbalharbour.com) que, como o nome já adianta, fica localizado no templo do consumo de alto luxo de Miami: o Bal Harbour Shops. Um dos diferenciais da casa é a vista e seu sistema operacional de janelas que transforma o local em ambiente ao ar livre numa experiência mais aconchegante. O menu apresenta uma cozinha tradicional norte americana, com destaque para clássicos como Ahi Tartare de Atum, Cheeseburger no Grill, e uma variada seleção de carnes e saladas. Os dois bares, ficam localizados numa ilha interna e no pátio exterior, junto do longe ao ar livre, com espaço para relaxar antes e durante das refeições.

Inaugurado em 2014, o The Grill é uma ótima opção para quem está ”batendo pernas” no shopping. O Bal Harbour Shops tem as grifes mais caras do mundo e vale a visita, mesmo para aqueles que não querem comprar nada mas que gostam de namorar as vitrines de luxo. O melhor de tudo é que ao contrário do preço das lojas, o The Grill tem um cardápio de comidinhas acessível a todos, enxuto, saboroso. O menu traz ainda ótimas sugestões para beber com uma simpática carta de vinhos e coquetéis para todos os gostos. O restaurante abre diariamente a partir das 11h30 e segue aberto até às 23 horas, fechando uma hora mais cedo no domingo.

O The Grill faz parte do Hillstone Restaurant Group que tem como marca registrada ambientes elegantes e confortáveis, incluindo decoração com obras de arte contemporâneas. Hillstone Restaurant Group é uma empresa de propriedade familiar e privada com sede em Los Angeles, outros restaurantes do grupo incluem: Palm Beach Grill, East Hampton Grill, e Casa Branca Tavern, em Aspen.

The Grill Bal Harbour (9700 Collins Ave Ste 233 Bal Harbour, Florida. Telefone para reservas: (786) 260-6650).

Tartare de Atum com abacate é uma das entradas mais pedidas

A casa revisitou o Coquetel de Camarão jumbo, um clássico gelado

O sabor e a maciez do Prime New York Strip traz uma carne macia acompanhada por uma salada bem fresca