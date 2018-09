Parada Pet recebe menção honrosa como melhor evento animal do Paraná

Redação Bem Paraná com assessoria

O Parada Pet, um dos maiores eventos voltados ao universo pet do Sul do Brasil, recebeu menção honrosa do Prêmio Personalidade Animal, na categoria “Melhor Evento Animal do Paraná”.

O reconhecimento destaca que existe muito espaço para a discussão dos cuidados com os pets e que o caminho para atrair maior visibilidade sobre o tema é priorizar a relação afetiva dos humanos com os bichinhos. Exemplo disso é que o Instituto Fica Comigo doou 73 animais, entre cães e gatos, durante os três dias, além da arrecadar mais de duas toneladas de ração.

Em sua segunda edição, o evento contou com a presença de grandes nomes do segmento, como a ativista e apresentadora Luisa Mell, conhecida por resgatar e tratar animais que passaram por situação de risco; e o apresentador e adestrador Alexandre Rossi, conhecido como Dr Pet e especialista no comportamento animal; além dos cães do BOPE, espaço para doação de animais, descontos em variados produtos, apresentações, entre outros.

A realização foi da Agência 302, Planeta Brasil e T2, com apresentação da Casa do Produtor, patrocínio da Purina e Premier, e apoio da Virbac, Comercial Lupe e Crematório Vaticano.

Kukur Tihar – Inédito no Brasil

Para dar continuidade à importância de ações voltadas ao universo dos animais, o Parada Pet é apoiador do Kukur Tihar – Lealdade dos Cães, que ocorre pela primeira vez no Brasil no dia 22 de setembro, das 11h às 17h, no Heliponto do Parque Barigui.

O nome é dado à comemoração do segundo dia do festival DIWALI, que ocorre todos os anos no Nepal, e tem o objetivo de agradecer a lealdade dos pets e promover o respeito pelos animais.

A programação ainda contará com atividades para os humanos, como aula de ioga, alongamento e corrida no parque. Os interessados em participar devem levar 1kg de alimento.

A realização é do Instituto Fica Comigo. Mais informações no evento oficial: https://www.facebook.com/events/196442787696743/?active_tab=about