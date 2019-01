Paralisação na Ford foi por dispensa arbitrária, diz sindicato

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A greve dos trabalhadores da Ford Taubaté, a 140 quilômetros de São Paulo, foi encerrada na tarde desta quinta-feira (24) depois que o Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região) e representantes da empresa fecharam acordo.

Os funcionários paralisaram as atividades na tarde de segunda-feira (21), depois que a montadora demitiu 12 colaboradores em meio às negociações para administrar o excedente de mão de obra alegado pela empresa.

Segundo o sindicato, um PDV (Programa de Demissão Voluntária) foi aberto em novembro, com adesão de 128 trabalhadores. O sindicato negociava medidas, quando a empresa fez os cortes.

Na audiência, os participantes concordaram em restabelecer as negociações coletivas com o sindicato (incluindo na pauta a situação dos empregados desligados) e a possibilidade de pagamento dos dias parados.

As negociações devem ser concluídas até 12 de fevereiro. As partes se submeteram a uma "cláusula de paz", que prevê, enquanto as negociações estiverem sendo feitas, os trabalhadores não entrarão em greve e a empresa não demitirá (exceto por justa causa).