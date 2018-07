Paraná aparece em quinto no ranking de ataque a bancos

Antonio Trajano

No primeiro semestre deste ano o Paraná registrou 91 casos de ataques a bancos, caixas eletrônicos e carros-forte. O número é levemente superior ao do mesmo período do ano passado, que contou com 87 ocorrências registradas pelo levantamento do Sindicato dos Vigilantes do Paraná (Sindivigilantes). Este número coloca o Estado na quinta posição entre os estados colm mais ataques do tipo.

Nacionalmente, este tipo de crime somou 1.276 casos no semestre, uma alta de 17% em relação ao ano passado. Além do aumento, as entidades representativas dos profissionais que atuam na segurança comentam o forte armamento usado pelos ladrões. Neste ano foram contados 38 mortes de trabalhadores nestes ataques, contra 9 no primeiro semestre de 2017.

Quadrilha

Cerca de 160 policiais rodoviários federais e policiais civis do Paraná participam, na manhã de ontem, de uma operação contra suspeitos de integrar um quadrilha especializada no roubo de carros-fortes, assaltos a caixas eletrônicos, roubo de cargas e comércio ilegal de armas, entre outros crimes no Paraná. Denominada Oplos 2, a operação acontece na região de Ortigueira, a cerca de 260 quilômetros de Curitiba.

Até o final da tarde, a operação havia prendido 14 pessoas suspeitas de envolvimento com a quadrilha, 35 armas apreendidas, dezenas de munições, dinheiro em espécie — cerca de R$ 6 mil e mais R$ 150 mil em notas promissórias — além de sete quilos de maconha.