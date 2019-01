Paraná Clube anuncia o 14º reforço para a temporada 2019

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube anunciou nessa segunda-feira (dia 14) o 14º reforço para a temporada 2019. É o meia Fernando Neto, 25 anos. O jogador vem por empréstimo, junto ao Fluminense. Canhoto, a principal função dele em campo é atuar como extremo (meia ofensivo pelo lado do campo) pela esquerda. No entanto, já atuou como meia centralizado ou como ponta pela esquerda, no 4-3-3.

“Tenho um bom passe e gosto de ir pra dentro do gol. Finalizo bem e não tenho preguiça pra marcar, não”, declarou o jogador, em entrevista para o site oficial do clube. Ele soma 79 jogos, 12 gols e nove assistências por competições oficiais. Seus melhores números foram na segunda divisão da Eslováquia, pelo STK Samorin, com 29 jogos, oito gols e sete assistências.

Pelo Fluminense, Fernando pouco jogou – foram apenas sete partidas desde que foi promovido dos juniores, em 2012. Ele também atuou por Paços Ferreira (Portugal), Macaé (RJ), Vila Nova (GO) e Santo André (SP).

“Foram ótimas experiências e a oportunidade de conhecer novas culturas”, destacou. “Agora, o foco é o Paraná Clube. Fui muito bem recebido por todos e encontrei um clube muito bem estruturado, com campos para treino, alojamentos e profissionais que estão nos dando todo o suporte para uma grande temporada. Isso fará a diferença dentro de campo”, disse o jogador.



FERNANDO NETO

Nome: Fernando José da Cunha Neto

Idade: 25 anos (27/01/1993, São Domingos-GO)

Altura: 1,79m

Peso: 72kg

Posição: extremo

Clubes: Vila Nova-GO, Fluminense-RJ, Paços Ferreira-POR, Macaé-RJ, Vila Nova-GO, Santo André-SP, STK Samorin-ESL, Fluminense-RJ e Paraná Clube



