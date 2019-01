Paraná Clube começa 2019 com três desfalques

Silvio Rauth Filho

O Campeonato Paranaense 2019 mal começou e o técnico do Paraná Clube, Dado Cavalcanti, já tem três problemas para solucionar para a próxima rodada. Ele dificilmente contará com o ponta Kessley, que deixou o jogo de domingo (dia 20) com dores. Também perdeu o zagueiro Eduardo Bauermann, que terá que cumprir suspensão automática na quinta-feira (dia 24), contra o Foz, na Vila Capanema, pela segunda rodada da competição. O jogador foi expulso na derrota para o Operário, também na Vila, pela primeira rodada.

A terceira baixa é o volante/meia Fernando Neto, que treinou como titular na pré-temporada, mas acabou impedido de estrear no domingo por problemas na documentação. Ele veio do Fluminense, por empréstimo, e ainda não teve o contrato registrado.

Sem Eduardo Bauermann, Dado Cavalcanti deve usar Rodolfo (ex-Joinville) na zaga contra o Foz. A vaga de Kessley deve ficar com Rodrigo Carioca, que atua como ponta e também como centroavante. Outra alternativa é colocar Juninho na ponta e abrir espaço para a estreia do lateral Guilherme Santos (ex-Paysandu). Contra o Operário, Juninho atuou na lateral-esquerda.

Perguntado sobre a situação de Kessley, Dado explicou como pretende trabalhar. “Tem o (Rodrigo) Carioca. Tem meias que podem jogar ali pelo lado e o Juninho (lateral) que jogou ali no ano passado. Não por esse motivo (do Keslley ter machucado), mas estamos atrás de um jogador com essas características por entender que é necessário”, disse, pedindo reforços para as pontas.

Sem Fernando Neto, Dado usou o volante/meia Kadu (ex-Joinville) na partida contra o Operário.

ESCALAÇÃO

Com isso, a provável escalação para quinta-feira é Thiago Rodrigues; Eder Sciola, Rodolfo, Fernando Timbó e Juninho (Guilherme Santos); Luiz Otávio e Kadu; Andrey, Higor Leite e Rodrigo Carioca (Juninho); Jenison.

Começaram no banco na última partida o goleiro Filipe, o lateral-direito Sueliton, os zagueiros Rodolfo e Matheus Lopes, o lateral-esquerdo Guilherme Santos, os volantes Bruno, Jeferson Lima e Alejandro Márquez, os meias Jean Lucas e Alesson e o atacante Rodrigo Carioca.

REFORÇOS CONFIRMADOS

Filipe (gol, Santos)

Leandro Almeida (zag, Londrina)

Rodolfo (zag, Joinville)

Matheus Lopes (zag, CSA)

Fernando Timbó (zag, Paysandu)

Eduardo Bauermann (zag, Figueirense)

Éder Sciola (lat-dir, Brasil-RS)

Sueliton (lat-dir, Criciúma)

Guilherme Santos (lat-esq, Paysandu)

Jeferson Lima (vol, Internacional)

Alejandro Márquez (vol, O'Higgins-CHI)

Kadu (vol, Joinville)

Fernando Neto (mei, Fluminense)

Itaqui (mei, Brasil-RS)

Higor Leite (mei, Londrina)

Jenison (ata, Cuiabá)

POSSÍVEIS REFORÇOS

Cléo (ata, sem clube)

Maicosuel (mei, São Paulo)

Dagoberto (ata, Londrina)

DEIXARAM O CLUBE

Minho (ata, São Caetano)

Richard (gol, Ceará)

Alex Santana (vol, Botafogo)

Guilherme Biteco (mei, São Caetano)

Silvinho (ata, Albirex Niigata-JAP)

Júnior (lat-dir, CRB)

Torito Gonzalez (vol)

Cleber Reis (zag, Santos)

Rayan (zag)

Cristovam (lat-dir, Ceará)

Vítor Feijão (ata, Ceará)

Charles (zag, Ceará)

Caio Henrique (vol, Fluminense)

Mansur (lat, Atlético-MG)

Diego Tavares (lat-dir, Fortaleza)

Alemão Júnior (ata, Ituano)

Carlos (ata, Atlético-MG)

Grampola (ata, Joinville)

Igor (lat-esq, CRB, Ceará)

Nadson (mei, Botafogo)

David Rambo (gol, Inter de Lages)

PODEM SAIR

Jhonny Lucas (vol, Atl. de Madrid-ESP, Vasco, Fenerbahce)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Luiz Otávio (vol, CRB)