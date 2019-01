Paraná Clube confirma 16º reforço para a temporada 2019

Redação Bem Paraná, com site oficial do Paraná Clube

O Paraná Clube confirmou nessa terça-feira (dia 22) a contratação do 16º reforço para a temporada 2019. É o zagueiro Leandro Almeida, 31 anos, ex-Coritiba e Londrina. O jogador de 31 anos foi contratado junto ao Palmeiras e chega para dar mais experiência ao setor defensivo do Tricolor. “Venho para somar. Sei o quanto esse clube é grande e precisa de resultados. O objetivo de todos é disputar esse título estadual e, depois, buscar o acesso no Brasileiro”, disse o defensor paranista.

Após um início de carreira em alto nível – do Galo, ele foi para a Ucrânia –, Leandro Almeida quer “recomeçar” no Paraná Clube. “Tive uma projeção muito cedo. No Palmeiras, não tive o mesmo rendimento. Mas, isso já é passado e estou renovado, confiante no projeto que o Paraná me apresentou e com a certeza que poderemos fazer um grande ano”, comentou Leandro Almeida.

O jogador ainda não sabe quando fará a sua estreia com a camisa azul, vermelha e branca. “A vontade é grande. Mas, vou seguir tudo o que a comissão técnica programou. Cheguei depois que a maioria e sei que esse trabalho inicial é importante e reflete em toda a temporada”, explicou. “Vejo o Paraná fortalecido e com bons zagueiros para encarar todos os desafios que virão, seja no Paranaense, na Copa do Brasil e ou na Série B. O time é forte e o torcedor pode ter certeza que daremos o máximo dentro de campo”, concluiu.

LEANDRO ALMEIDA

Nome: Leandro Almeida da Silva

Idade: 31 anos (14/03/1987, Belo Horizonte-MG)

Altura: 1,88m

Peso: 85kg

Posição: zagueiro

Clubes: Atlético-MG, Dynamo Kyiv-UKR, Coritiba-PR, Palmeiras-SP, Internacional-RS, Figueirense-SC, Londrina-PR e Paraná Clube



REFORÇOS CONFIRMADOS

Filipe (gol, Santos)

Leandro Almeida (zag, Londrina)

Rodolfo (zag, Joinville)

Matheus Lopes (zag, CSA)

Fernando Timbó (zag, Paysandu)

Eduardo Bauermann (zag, Figueirense)

Éder Sciola (lat-dir, Brasil-RS)

Sueliton (lat-dir, Criciúma)

Guilherme Santos (lat-esq, Paysandu)

Jeferson Lima (vol, Internacional)

Alejandro Márquez (vol, O'Higgins-CHI)

Kadu (vol, Joinville)

Fernando Neto (mei, Fluminense)

Itaqui (mei, Brasil-RS)

Higor Leite (mei, Londrina)

Jenison (ata, Cuiabá)

POSSÍVEIS REFORÇOS

Cléo (ata, sem clube)

Maicosuel (mei, São Paulo)

Dagoberto (ata, Londrina)

DEIXARAM O CLUBE

Minho (ata, São Caetano)

Richard (gol, Ceará)

Alex Santana (vol, Botafogo)

Guilherme Biteco (mei, São Caetano)

Silvinho (ata, Albirex Niigata-JAP)

Júnior (lat-dir, CRB)

Torito Gonzalez (vol)

Cleber Reis (zag, Santos)

Rayan (zag)

Cristovam (lat-dir, Ceará)

Vítor Feijão (ata, Ceará)

Charles (zag, Ceará)

Caio Henrique (vol, Fluminense)

Mansur (lat, Atlético-MG)

Diego Tavares (lat-dir, Fortaleza)

Alemão Júnior (ata, Ituano)

Carlos (ata, Atlético-MG)

Grampola (ata, Joinville)

Igor (lat-esq, CRB, Ceará)

Nadson (mei, Botafogo)

David Rambo (gol, Inter de Lages)

PODEM SAIR

Jhonny Lucas (vol, Atl. de Madrid-ESP, Vasco, Fenerbahce)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Luiz Otávio (vol, CRB)