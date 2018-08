Paraná Clube contrata dois atacantes experientes para o Brasileirão

Redação Bem Paraná

O Paraná Clube confirmou nesta sexta-feira (31) a contratação de mais dois atacantes para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Um deles é o experiente centroavante Ortigoza, nascido no Paraguai, apresentado nesta sexta-feira no Ninho da Gralha. O outro é Deivid, atacante de lado de campo.

Ortigoza, 31 anos, estava no Náutico, que disputava a Série C. Foi o artilheiro da equipe pernambucana, com um bom aproveitamento: um gol a cada dois jogos — foram 13 em 26 partidas. O paraguaio teve passagens por Palmeiras (em 2009) e Cruzeiro (2011). O Náutico estava tentando a sua permanência. "Sou grato à torcida do Náutico. Mas, jogar uma Série A é sempre importante. O contato aconteceu e acertamos tudo rapidamente. Estava em plena atividade e, agora, é buscar o entrosamento com os novos companheiros e uma adaptação rápida ao esquema do nosso treinador”, comentou, ao site oficial do Paraná Clube.

Deivid, 30 anos, estava no Red Bull Brasil (SP). “Estava acompanhando a Série A e, mesmo sabendo que a situação não é boa, temos condições de mudar esse panorama. O grupo é bom e vamos atrás das vitórias que o Paraná necessita para seguir na primeira divisão”, disse ele, que trabalhou com Alex Santana e Wesley Dias em 2016, no Guarani.

O prazo final para inscrições no Brasileião acaba na próxima terça-feira (4 de setembro).