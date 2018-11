Paraná Clube desiste de levar o jogo com o Flamengo para Cascavel

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube desistiu de levar o jogo com o Flamengo para Cascavel. O clube do Interior chegou a comunicar a realização da partida, marcada para 21 de outubro (um domingo), no estádio Olímpico Regional, divulgando inclusive o preço dos ingressos e o link para o site da empresa responsável pela comercialização.

Depois de publicar os detalhes desse jogo no Facebook, na última terça-feira (dia 2), o Cascavel acabou recuando em seguida, horas depois, e afirmou que a partida estava em negociação. E, nessa quinta-feira (dia 4), a negociação foi interrompida.

Um dos motivos para o rompimento foi a divulgação antecipada do evento, fato que irritou a diretoria do Paraná Clube. Outro foi a falta de laudos da vigilância sanitária do estádio.

Com isso, a partida contra o Flamengo, por enquanto, está mantida para a Vila Capanema.

OUTROS JOGOS

O presidente do Paraná Clube, Leonardo de Oliveira, já havia avisado em setembro que a ideia é levar jogos para outras cidades do Paraná nessa reta final do Brasileirão. O objetivo é aumentar a arrecadação. Ele afirmou que a proposta inicial era o clube administrar a partida, ou seja, vender os ingressos, pagar as despesas e ficar com o lucro. No ano passado, no duelo com o Inter na Arena da Baixada, a bilheleteria integral foi comprada por um empresário, que pagou as despesas de realização da partida e ficou com a arrecadação. Ou seja, nesse segundo modelo, o clube não corre risco de ter prejuízo e ganha um valor fixo antecipado.

O jogo com o Palmeiras, em 18 de novembro, pela 35ª rodada, pode ser realizado em Londrina. A diretoria também planeja levar para outro estádio o confronto com o Internacional, pela 38ª rodada, em 3 de dezembro.