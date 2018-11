Paraná Clube e Bahia fazem o duelo dos piores do returno

Silvio Rauth Filho

Paraná Clube e Bahia vão se enfrentar no próximo sábado (dia 13), em Salvador, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times têm as piores campanhas do returno da competição. O time paranaense tem três empates e seis derrotas no segundo turno. A equipe baiana somou uma vitória, três empates e cinco derrotas nesse período.

Na classificação geral, o Bahia é o 14º colocado, com 31 pontos. O Paraná segue na laterna, com 17 pontos.

Os dois times sustentam os maiores jejuns do momento no Brasileirão 2018. O Paraná não vence há 14 rodadas e o Bahia, há cinco.

HISTÓRIA

O Bahia só perdeu como mandante para o Paraná Clube uma vez na história. Foi em 1995, por 2 a 0, com gols de Silvio e Luis Carlos Mattos. Depois daquele confronto, foram oito derrotas paranistas em solo baiano e um empate.

ESCALAÇÃO

O Paraná não terá o lateral-esquerdo Mansur, suspenso. Também ficam de fora o zagueiro Charles e o volante Torito, lesionados. Voltam ao time os laterais Igor e Junior, recuperados. O meia Nadson também está recuperado, mas é pouco provável que seja utilizado como titular. O técnico Claudinei Oliveira deu entender que Nadson e Maicosuel terão pouco espaço nessa reta final, devido ao “comprometimento” dentro de campo e nos treinamentos.

Com isso, a provável escalação para domingo é Richard; Júnior, René Santos, Jesiel e Igor; Alex Santana e Leandro Vilela (Jhony Douglas); Deivid (Nadson), Silvinho e Juninho; Ortigoza.