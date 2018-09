Paraná Clube empresta dois jogadores para o líder da Série B

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube decidiu emprestar dois jogadores para o Fortaleza, líder da Série B. O ponta Rodolfo e o lateral Diego Tavares foram cedidos ao clube comandado pelo técnico Rogério Ceni.

Rodolfo, 26 anos, chegou ao Paraná em julho. Antes, estava nos Emirados Árabes. No clube paranaense, disputou nove jogos (apenas quatro como titular). Sem Rodolfo, o técnico Claudinei Oliveira conta com outras quatro principais opções para as pontas: Carlos, Silvinho, Raphael Alemão e Deivid (recém-chegado do Red Bull Brasil). Os meias Nadson, Biteco e Maicosuel também atuam nessa função pelo lado do campo.

Diego Tavares era o reserva imediato da lateral-direita. O elenco agora conta apenas com um especialista nessa posição: Júnior. Os volantes Leandro Vilela e Wesley Dias já foram improvisados na lateral.

O volante/meia Zezinho foi emprestado ao São Bento, que também disputa a Série B. O jogador não vinha sendo aproveitado no Brasileirão.

O ELENCO DO PARANÁ CLUBE

Goleiros: David, Luís Carlos, Murillo Lopes, Richard, Thiago Rodrigues

Lateral direito: Júnior

Zagueiros: Cleber Reis, Charles, Jesiel, Rayan, Renê Santos

Laterais-esquerdos: Igor, Marcelo Baez, Mansur

Volantes: Jhony Douglas, Leandro Vilela, Wesley Dias, Jhonny Lucas, Alex Santana, Caio Henrique, Torito González

Meias: Gabriel Pires, Guilherme Biteco, Maicosuel, Nadson

Pontas: Carlos, Deivid, Silvinho, Raphael Alemão

Centroavantes: Ortigoza, Rafael Grampola, Iacovelli

Escalação – O Paraná volta a jogar no domingo às 19 horas, contra o Santos, na Vila Capanema. Leandro Vilela, suspenso, desfalca o time. A provável escalação é Richard; Júnior, René Santos, Rayan e Igor; Jhonny Lucas (Wesley Dias) e Alex Santana; Carlos (Deivid), Caio Henrique e Nádson (Maicosuel); Rafael Grampola.