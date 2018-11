Paraná Clube enfrenta time 70 anos mais velho

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube enfrenta neste sábado (dia 10) às 17 horas, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, o América-MG, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o duelo de um time de novatos contra uma equipe repleta de veteranos.

O time do América tem 331 anos de experiência, somando a idade dos 11 titulares. Já o Paraná vai levar uma equipe com 261 anos para o campo. São 70 anos de diferença. A média de idade da equipe mineira é de 30,1 anos e do time paranaense, de 23,7 anos.

Oito titulares do América têm mais de 30 anos. A média dos jogadores escalados pelo clube mineiro ao longo das 32 rodadas já disputadas foi de 28,9 anos. É a segunda maior do Brasileirão 2018, abaixo apenas do Cruzeiro, com 29,3 anos. O Paraná tem a terceira menor média de idade (contando os titulares nas 32 rodadas), com 25,4 anos.

OS TITULARES DO AMÉRICA-MG

João Ricardo (30 anos); Norberto (28), Matheus Ferraz (33), Messias (24) e Carlinhos (31); Leandro Donizete (36) e Juninho (31); Gerson Magrão (33), Matheusinho (20) e Luan (30); Rafael Moura (35)

MÉDIA: 30,1 anos

OS TITULARES DO PARANÁ

Richard (27 anos); Wesley Dias (23), Jesiel (24), René Santos (26) e Mansur (25); Leandro Vilela (23); Jhonny Lucas (18), Alex Santana (23), Juninho (23) e Andrey (18); Rafael Grampola (31)

MÉDIA: 23,7 anos

ESCALAÇÕES

O Paraná já está rebaixado matematicamente. Agora luta para encerrar a maior série sem vitórias da história do Brasileirão (iniciado em 1971), com 18 jogos de jejum.

O time do técnico Dado Cavalcanti não terá o lateral Igor, suspenso. Com isso, Mansur será titular. O zagueiro René Santos está recuperado e vai para o jogo. O volante Wesley Dias segue improvisado na lado direito, já que Júnior se recupera de uma lesão. Outro desfalque é o zagueiro Rayan.

No América, o meia Ruy, 29 anos, é dúvida. Se não tiver condições, será substituído por Gerson Magrão. Seguem fora da equipe Marquinhos, Jori e David.

O time mineiro está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, e ainda luta contra a queda para a Série B.

AMÉRICA-MG x PARANÁ

América-MG: João Ricardo; Norberto, Matheus Ferraz, Messias e Carlinhos; Donizete (Zé Ricardo) e Juninho; Ruy (Gerson Magrão), Matheusinho e Luan; Rafael Moura. Técnico: Adilson Baptista

Paraná: Richard; Wesley Dias, Jesiel, René Santos e Mansur; Leandro Vilela; Jhonny Lucas, Alex Santana, Juninho e Andrey; Rafael Grampola. Técnico: Dado Cavalcanti

Árbitro: Wagner Reway (MT)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte, sábado às 17 horas