Paraná Clube espera a recuperação de dois jogadores 

O Paraná Clube espera contar com dois reforços para a próxima partida, domingo (dia 4), contra o Vitória, na Vila Capanema. O zagueiro René Santos e o lateral-direito Junior estão em tratamento e têm chances de voltar aos treinos nessa semana.

René Santos levou uma pancada na cabeça contra o Flamengo, há duas rodadas. Ele não foi liberado pelo departamento médico para enfrentar o Cruzeiro. Nessa partida, foi substituído por Jesiel.

Junior sentiu dores na coxa nos treinamentos da última semana passada e acabou vetado antes da partida contra o Cruzeiro. Sem ele, o técnico Dado Cavalcanti foi obrigado a improvisar o volante Wesley Dias na lateral-direita.

No primeiro tempo contra o Flamengo, o treinador usou um esquema tático que variava do 5-4-1 (sem a bola) para o 3-4-3 (com a bola). No intervalo, mudou para o 4-2-3-1. Contra o Cruzeiro, adotou o 4-1-4-1, que foi o sistema mais utilizado por ele na passagem anterior pelo clube, em 2013.

Dado falou sobre as mudanças no último jogo e possíveis alterações para a próxima partida. “Foram feitas algumas alterações, até de sistema e acho que a resposta foi positiva, mas pretendo mudar pouco para a próxima partida. Quem sabe as voltas de René e do Junior. Minha perspectiva é a manutenção do sistema e com essas peças”, declarou.

A provável escalação para domingo é Richard; Junior (Wesley Dias), René Santos (Jesiel), Rayan e Igor; Leandro Vilela, Jhonny Lucas, Alex Santana, Juninho e Andrey; Grampola.