Paraná Clube fica sem Charles e Vítor Feijão, que vão para o Ceará

Redação Bem Paraná

O Paraná Clube vai ficar mesmo sem o zagueiro Charles e o meia-atacante Vítor Feijão. Os dois foram anunciados pelo Ceará nesta terça-feira (18).

Charles, de 30 anos, estava no Ceará em 2015 e integrou o time que foi campeão invicto da Copa do Nordeste naquele ano. Seu contrato com o Paraná estava se encerrando, mas a diretoria ainda não tinha descartado a renovação. De todos os zagueiros que estavam de saída do clube paranaense, era o que tinha mais perspectiva de ficar em 2019. Mas ele deixou a Vila Capanema. “Estou muito feliz em voltar para o Ceará, onde fui muito feliz e me sinto em casa”, disse ele, ao jornal ‘O Povo’.

Vitor Feijão, de 22 anos, iria voltar ao Paraná Clube, após ter sido emprestado ao Criciúma neste ano. E tinha perspectivas de ser aproveitado pelo técnico Dado Cavalcanti. Ele teria sido indicado pelo técnico Lisca, com quem trabalhou no Paraná em 2017. À sua maneira, Lisca elogiou a maturidade do jogador. “Ele só tem isso de idade? Parecia nego véio”, declarou o treinador, depois que Vitor Feijão entrou aos 42 minutos do segundo tempo de um jogo contra o Juventude e marcou um golaço aos 45, na vitória por 2 a 0. “Conheço bem a metodologia dele”, disse o jogador, ao Globoesporte.com.

Antes deles, o Ceará já tinha fechado com o lateral Cristovam, cedido por empréstimo pelo Paraná Clube.