Paraná Clube joga bem contra o líder, mas fica no empate na Vila Capanema

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube empatou em 1 a 1 com o São Paulo, nessa quarta-feira (dia 22) à noite, na Vila Capanema, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense segue na laterna, com 15 pontos. A equipe paulista se manteve na liderança, com 42 pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

O time paulista vinha de quatro vitórias nas últimas quatro rodadas. O Paraná completou seis partidas seguidas sem vencer.

Esse foi o segundo jogo do técnico Claudinei Oliveira no comando do Tricolor da Vila Capanema. Na estreia dele, a equipe perdeu para o Internacional.

Em relação ao desempenho, o Paraná fez uma boa partida e criou mais chances que o adversário. Só não venceu porque teve um erro individual grave na defesa, no lance do gol do São Paulo, e porque cometeu falhas no setor ofensivo nos momentos cruciais. O time paulista só conseguiu dominar o jogo nos minutos finais.

- Foto: Geraldo Bubniak

HISTÓRIA

Nos 20 confrontos entre as duas equipes em toda história, o Paraná só venceu duas vezes: uma em 2001, no Morumbi, e outra em 2003, no Couto Pereira. Ou seja, nunca derrotou esse rival na Vila Capanema. Nos demais duelos, foram sete empates e 11 vitórias do São Paulo.

ESCALAÇÃO

Os desfalques no Paraná eram Igor, suspenso, e outros seis lesionados: Carlos, Thiago Santos, Torito González, Nadson, Maicosuel e Charles. Já o São Paulo não tinha desfalques e veio com força máxima. Os dois times usaram o esquema tático 4-2-3-1. Em certos momentos, o time paranaense variou para o 4-1-4-1, com Alex Santana jogando na linha de quatro do meio-campo.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve domínio do Paraná, que era organizado defensivamente e conseguia utilizar a velocidade de Silvinho pela esquerda, o apoio constante de Alex Santana pelo centro e a habilidade de Biteco pela direita. O São Paulo manteve o estilo reativo que o levou à liderança, com muita força defensiva e qualidade no contra-ataque. No total da primeira etapa, foram seis boas jogadas ofensivas do time paranaense, contra duas da equipe paulista.

OS PRIMEIROS GOLS

O time paulista abriu o placar aos 7 do 1º, em falha grosseira de Cleber Reis, que entregou a bola para Diego Souza. Ele rolou para Nenê chutar e fazer 1 a 0. O Paraná empatou aos 36, com bela jogada de Junior, que finalizou no ângulo. Aos 43, Biteco saiu lesionado. Entrou o ponta Rodolfo. O esquema seguiu o mesmo.

SEGUNDO TEMPO

O São Paulo trocou Hudson por Liziero no intervalo e voltou com outra postura. Passou a controlar o meio-campo e equilibrou o jogo. Foram poucas jogadas ofensivas das duas equipes a partir dali. A partida ficou amarrada. Aos 28, Rodolfo saiu e entrou o volante Jhonny Lucas. O time ficou no 4-1-4-1. A linha de quatro tinha Caio Henrique (direita), Silvinho (esquerda), Jhonny Lucas (centro) e Alex Santana (centro). O jogo seguiu equilibrado. Aos 38, saiu o centroavante Grampola e entrou o ponta Raphael Alemão. O São Paulo conseguiu dominar o jogo nos minutos finais e levou perigo em três cruzamentos para a área.

ESTATÍSTICAS

Em 90 minutos, o Paraná somou 13 finalizações (2 certas), 45% de posse de bola, 73% de eficiência nos passes e 4 escanteios. O São Paulo arrematou 12 vezes (4 certas) e teve 55% de posse de bola, 77% de eficiência nos passes e 8 escanteios. Os dados são do WhoScored.



PARANÁ 1 x 1 SÃO PAULO

Paraná: Richard; Junior, Cleber Reis, René Santos e Mansur; Leandro Vilela e Alex Santana; Biteco (Rodolfo, depois Jhonny Lucas), Caio Henrique e Silvinho; Rafael Grampola (Raphael Alemão). Técnico: Claudinei Oliveira

São Paulo: Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei e Hudson (Liziero); Rojas (Shaylon), Nenê (Trellez) e Everton; Diego Souza. Técnico: Diego Aguirre

Gols: Nenê (7-1º) e Junior (36-1º)

Cartões amarelos: Biteco, Junior, Grampola (P). Liziero (SP)

Árbitro: Pericles Bassols Pegado Cortez (PE)

Público: 7.635 pagantes (total 8.561)

Local: Vila Capanema

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

7 – Gol do São Paulo. Cleber Reis tenta driblar na defesa. Diego Souza rouba e rola para Nenê, livre, chutar no canto.

10 – Alex Santana rouba a bola e cria chance. Grampola erra o passe e perde boa chance.

20 – Caio Henrique sofre falta na meia-lua. Biteco cobra no cantinho. Sidão espalma.

23 – Falta na esquerda. Silvinho joga para a área. Um desvio na zaga atrapalha Sidão, que rebate mal.

35 – Troca de passes dentro da área. Nenê para Rojas, que cruza. Diego Souza mata no peito e tenta de bicicleta. A bola passa perto.

36 – Gol do Paraná. Junior invade a área, dribla um e chuta no ângulo.

40 – Silvinho toca para Biteco, dentro da área. Ele chuta perto, sobre o gol.

46 – Silvinho puxa contra-ataque, invade a área e chuta sobre o gol.

Segundo tempo

11 – Silvinho tabela com Grampola e solta a bomba de fora da área. A bola passa perto.

29 – Contra-ataque. Três do São Paulo contra dois do Paraná. Diego Souza toca para Everton, na área. Ele cruza mal e perde boa chance.

36 – Cruzamento. Grampola cabeceia no ângulo. Sidão faz defesa espetacular. O árbitro marca falta.

44 – Everton cruza rasteiro. Diego Souza se atira, mas não alcança na pequena área.

46 – Trellez recebe na área e chuta ao lado do gol.